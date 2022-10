Prepare a pipoca, chame os amigos e assista gratuitamente “Amigo Secreto”, na próxima quinta

Apoie o 247

ICL

Por Denise Assis, para o 247 - O filme “Amigo Secreto, filme da cineasta Maria Augusta Ramos, que traz à luz as vísceras da Operação Lava-Jato e todo o seu lado nonsense e ao mesmo tempo trágico, pelas consequências políticas e econômicas impostas ao país, estará liberado gratuitamente nesta quinta-feira, 27 de outubro, por 24h para o público em geral, no canal Vitrine, no YouTube, a partir de 19h.

A ideia é que a exibição dos bastidores da Operação possa agregar informações aos que ainda hesitam em fazer a opção pela democracia e por um país que precisa ser reconstruído, ter o pleno funcionamento das suas instituições restaurado e que caminhe para a normalidade.

Prepare a pipoca, reúna os amigos e assista em grupo "Amigo Secreto". Certamente, após a sessão ninguém vai querer ir embora. Vai render assunto e intensa discussão, mas no final todos sairão ganhando, pois as informações ali contidas não permitem que se saia sem um posicionamento sobre esse passado recente e as questões atuais.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.