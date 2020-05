Presidente da Fundação Palmares ataca sua "chefe" Regina Duarte

"Eu tiro esquerdistas do governo. Alguém os coloca", postou, com foto de Regina ao lado edit

247 – "Talvez por que Jair Bolsonaro dias atrás tenha mostrado algum desconforto com a atuação de Regina Duarte na Secretaria de Cultura, talvez por nesta mesma fala do presidente ele o tenha elogiado, mas o fato é que Sérgio Camargo, o polêmico presidente da Fundação Palmares, sentiu-se à vontade para atacar sua chefe publicamente", informa o jornalista Lauro Jardim, em sua coluna . "Eu tiro esquerdistas do governo. Alguém os coloca", postou, com foto de Regina ao lado.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.