Pressionado pela Justiça, Sergio Camargo desiste de doar obras do acervo da Fundação Palmares

247 - Após ser proibido pela Justiça Federal do Rio de Janeiro de doar livros do acervo da Fundação Palmares, o presidente da instituição, Sergio Camargo, segundo Lauro Jardim, do jornal O Globo, desistiu de eliminar as mais de 300 obras classificadas por ele como “marxistas, bandidólatras, de perversão sexual e de bizzarias”.

A desistência foi informada ao juiz Erik Navarro Wolkart, da 2ª Vara Federal de São Gonçalo, por meio da Procuradoria-Geral Federal da 2ª Região, que representa Camargo e a Fundação Palmares.

Em junho, Wolkart havia solicitado mais informações sobre o caso e estipulado multa de R$ 500 por cada obra que eventualmente fosse descartada por Camargo.

PUBLICIDADE

“Almas mortas”, de Nikolai Gógol, “Dicionário do folclore brasileiro”, de Luís da Câmara Cascudo e escritos de Caio Prado Jr., Celso Furtado, Eric Hobsbawm, Karl Marx e Max Weber estavam entre as obras que seriam doadas.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.