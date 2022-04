Priscilla Alcântara diz que nunca mais vai cantar a música "Liberdade" após Bolsonaro usá-la no Instagram

Apoie o 247

247 - A cantora Priscilla Alcântara afirmou que vai parar de cantar a música "Liberdade" após Jair Bolsonaro publicar no Instagram um story com a canção para falar sobre a construção de moradias.

"Nunca mais vou cantar 'Liberdade'", escreveu Priscilla no Twitter.

A cantora também pediu para o dono do Instagram, Mark Zuckenberg, derrubar a postagem feita por Bolsonaro.

"Mark derruba o post pelo amor de Deus. Tinha minha música daí", postou a artista.

Leia a íntegra da letra:

Não parece certo alguém

Que tem asas ser colocado

Dentro de uma caixa sem ver a luz do sol brilhar



Pra mim não faz sentido alguém

Que tem asas não ter o céu inteiro para poder voar

Se tenho asas eu sei que o céu é o meu lugar



Eu só queria voar, eu só queria voar

Eu só queria voar, eu só queria voar



Enfim a liberdade me ouviu

E abriu aquela caixa onde eu estava

Tentei voar mas minhas asas não funcionavam mais



Eu passei tanto tempo ali

Tanto tempo que desaprendi

O que eu mais amava fazer que era voar com Você



A liberdade me chamou de canto e disse assim

"Não deixe nada te dizer quem você é

Você é o que vê em mim"



Eu aprendi a voar, eu aprendi a voar

Eu aprendi a voar, eu aprendi a voar



Você me ensinou a voar, Você me ensinou a voar

Eu aprendi a voar, quando Te vi em mim



Eu aprendi a voar, eu aprendi a voar

Quando Te vi em mim, quando Te vi em mim



A liberdade me chamou de canto e disse assim

"Não deixe nada te dizer quem você é

Você é o que vê em mim"

nunca mais vou cantar Liberdade — você aprendeu a amar? 💕 (@PriAlcantara) March 30, 2022

MARK DERRUBA O POST PELO AMOR DE DEUS TIRA MINHA MÚSICA DAÍ!!!!!!!!!!!!! March 30, 2022

