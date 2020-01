Procuradoria do MPF acata pedido de Padilha e pede suspensão de atos de Alvim na Cultura

Representação pediu enquadramento criminal do ex-Secretário por apologia ao nazismo, revisão das nomeações autorizadas na Secretaria e revogação do Prêmio Nacional de Cultura edit

247 - A Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão (PFDC) do Ministério Público Federal acatou nesta segunda-feira (20) representação apresentada pelo deputado federal Alexandre Padilha (PT-SP) feita em parceria com a ex-deputada federal, Clara Ant, o ex-reitor da Universidade de Brasília, José Geraldo, o ex-Procurador do Estado de São Paulo, Marcio Felippe, e o advogado Patrick Gomes, contra o ex-Secretário Especial da Cultura do governo Bolsonaro, Roberto Alvim, após vídeo divulgando o Prêmio Nacional das Artes onde fez discurso semelhante ao de Joseph Goebbels, ministro nazista.

Contra o discurso de ódio e evocação ao nazismo, a PFDC defendeu a representação que solicitou o enquadramento do ex-Secretário para responsabilidade criminal de apologia ao nazismo, revisão das nomeações autorizadas por Alvim enquanto Secretário e a revogação imediata do Prêmio Nacional de Cultura, que está baseado nos conceitos éticos e estéticos sobre a cultura.

"Obtivemos uma vitória importante contra o obscurantismo do governo Bolsonaro e seus defensores que defendem regimes autoritários. Aguardaremos os próximos passos do conjunto da Justiça para que contenhamos de vez qualquer avanço do nazismo no nosso país", afirma Padilha.

O pedido vai agora para análise da Procuradoria da República do Distrito Federal.