Projeto Batucantos abre espaço para sambas autorais em SP

247 - Estreia dia 28 de janeiro, sábado, no bar Vila Sá Barbosa, Zona Norte de São Paulo, a roda de samba autoral do Batucantos, que tem como objetivo oferecer um espaço para compositores do gênero apresentarem suas canções.

Todo o último sábado do mês, o Batucantos abrirá a roda para novos autores de samba, recebendo também um convidado especial para um bate-papo com o público sobre o processo criativo da composição e apresentação de seu trabalho autoral. Chapinha, do Samba da Vela, é o primeiro convidado. Douglas Germano, Maurinho de Jesus e Arthur Favela também estarão presentes na iniciativa, assim como compositoras da nova geração do samba em São Paulo como Sil Oléa, Lua Cristina e Carol Nascimento.

O Batucantos é uma iniciativa da jornalista, cantora e compositora Carla Franco, que começou a compor sambas na pandemia e já lançou cinco singles nas plataformas digitais. A ideia surgiu da percepção de Carla de que a maior parte das rodas de samba de São Paulo reproduzem sambas tradicionais e já consagrados do público.

“Conversando com amigos músicos, notei que quase todos eles cantam e tocam em bares e restaurantes, mas raramente mostram seus sambas autorais, por falta de oportunidade”, explica. “Portanto, o projeto foi motivado pelo desejo de criar um espaço para novos compositores, como eu, nas rodas que hoje basicamente reproduzem os chamados sambas lado A”, observa a compositora. Carla se inspirou em comunidades de samba autorais como o Samba da Vela, para escrever o projeto Batucantos, que foi contemplado no ProAC Editais da Secretaria de Economia Criativa do governo de São Paulo.

O grupo é formado por ela, pela também compositora e cantora Railídia; pelos compositores e violonistas Gabriel Deodato e Oscar Novaes; o compositor, cavaquinista e cantor Edu Batata e o percussionista Everton Reis, responsável também pela sonorização do projeto.

As rodas autorais serão realizadas todo último sábado de cada mês, no bar Vila Sá Barbosa, tradicional espaço do samba em São Paulo. “É uma alegria receber o Batucantos no Vila Sá Barbosa. O samba sempre teve seu lugar de honra neste endereço onde funciona o bar. Mesmo nos dias em as rodas trazem sambas conhecidos eu costumo incentivar que os autores tragam suas próprias composições”, afirma Railídia, que também é sócia do Vila Sá Barbosa, compositora e produtora da iniciativa. Ela destaca que a realização do Batucantos durante 2023 vem para potencializar essa característica de ponto de encontro que o Vila Sá Barbosa tem demonstrado ao longo do tempo. “Aqui são formadas parcerias, surgem novos sambas, amizades e a coletividade se fortalece.”

O Projeto Batucantos prevê, além das dez rodas autorais realizadas mensalmente ao longo do ano, um curso online gratuito "O compositor iniciante: como lançar suas canções", destinado a compositores emergentes ou já experientes em busca de conhecimento sobre como fazer suas canções chegarem ao público. Serão abordados temas como: o registro da canção (ISRC e Ecad); gravação em estúdio; como subir músicas nas distribuidoras; o que é o pré-save e o pitching - como fazer, como planejar seu lançamento nas plataformas digitais, além de noções de marketing digital para divulgação das composições.

Como serão as rodas?

O que: Roda de samba autoral do Batucantos. O evento é gratuito e aberto ao público. Toda roda terá um compositor convidado que apresentará seus sambas e falará sobre seu processo de composição; Na sequência, a roda será aberta aos compositores em geral.

Onde: Vila Sá Barbosa, na Rua Dr. Jorge de Miranda, 691, no bairro da Luz, próximo à Estação Tiradentes do Metrô, em São Paulo.

Quando: Sábado, dia 28 de janeiro, e todos os últimos sábados do mês, a partir das 16 horas.

Como participar: pelo direct do instagram do @batucantos ou pelo e-mail [email protected]

