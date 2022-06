Público delira com toalha de Lula no encerramento da São Paulo Fashion Week (vídeo)

Apoie o 247

247 - O público da São Paulo Fashion Week (SPFW), mais importante semana de moda do Brasil, foi ao delírio com o encerramento do evento na noite de sábado (4), que contou com uma toalha com o rosto do ex-presidente Lula (PT) carregada pelo estilista Célio Dias, que assina a grife LED.

Ao desfilar pela passarela do Komplexo Tempo, na Zona Leste de São Paulo, para ser saudado pelo público, Célio Dias levou consigo a toalha de Lula e fez o público vibrar ainda mais.

