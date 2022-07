Quatro décadas com Lula: Clara Ant conta bastidores de seu convívio com ex-presidente

Uma das publicações mais aguardadas do ano, o livro de Clara Ant chega às livrarias e causa frisson no entorno da nova candidatura de Lula edit

247 - Fundadora do PT e uma das ativistas mais combativas da história brasileira, Clara Ant esteve em praticamente todos os momentos importantes de Lula e do Partido dos Trabalhadores. Ex-presidenta do Instituto Lula e ex-assessora pessoal do ex-presidente, conhece como poucos o cérebro gerencial e a pulsação política de Lula.

Pessoas próximas a Clara costumam dizer: “é a pessoa que tem mais horas-Lula no currículo”.

Desse convívio e de de uma experiência também pessoal com seu país do coração (filha de judeus poloneses nascida na Bolívia), o Brasil, Clara narra os últimos emocionantes 40 anos da confluência de sua história com a de Lula em um livro permeado de afeto e de bastidores irresistíveis e reveladores sobre a arte de governar.

O Grupo Prerrogativas entrevista Clara em um também aguardado evento de pré-lançamento do livro, neste sábado dia 23, às 11h30, com transmissão ao vivo pela TVT de SP e pela TV 247.

Clara Levin Ant caminha com Lula desde muito antes de sua chegada à presidência. Suas estradas se cruzaram na década de 1970, quando ambos faziam história no movimento sindical, e se aproximaram ainda mais a partir de 1990, quando Clara passou a assessorar Lula e a atuar diretamente no PT. À época das primeiras campanhas eleitorais para a presidência, Clara participou da organização de uma das mais importantes atividades do partido: as Caravanas da Cidadania, que permitiram a Lula ver de perto o sofrimento do povo e o descaso de grande parte das autoridades com regiões pobres de todo o Brasil.

Mas a trajetória de luta de Clara é ainda mais antiga. Filha de judeus poloneses sobreviventes da Segunda Guerra Mundial, chegou ao Brasil em 1958, aos 10 anos de idade. Sua família, que havia se refugiado na Bolívia e temia continuar vivendo na instabilidade política de então, acreditava ter encontrado no Brasil de Kubitschek um cenário promissor para se estabelecer. Em 1964, no entanto, o golpe militar levou o país ao período de maior repressão política da história nacional. Alinhada desde jovem aos movimentos de resistência, Clara fincou raízes no sindicalismo, lutando pelo resgate da democracia e pela necessidade vital de sobrevivência de trabalhadoras e trabalhadores do Brasil.

Desde 2003, quando se tornou assessora especial do primeiro presidente da República de origem operária, Clara Ant teve acesso direto e constante a Lula e sua agenda política. Este livro conta a história de mais de quatro décadas de luta pela democracia e pela justiça social, narrada sob a ótica de uma mulher que participou desde o auge dos movimentos sociais e do sindicalismo até a fundação do PT e da CUT, a chegada de Lula à presidência, sua prisão e sua liberdade.

A obra, intitulada Quatro décadas com Lula: o poder de andar junto, sai pela Autêntica Editora.

O primeiro evento de lançamento acontecerá em 5 de agosto, às 18h. Será na Sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo, com sessão de autógrafos da autora. O candidato a presidente Luiz Inácio Lula da Silva é presença confirmada no evento.

No dia 17 de agosto, o lançamento acontecerá na Livraria Martins Fontes Paulista, em São Paulo, a partir das 18h; e no dia 24 de agosto, na Livraria da Travessa, em Brasília, a partir das 19h, com sessão de autógrafos da autora.

Em Quatro décadas com Lula: o poder de andar junto, Clara Ant descreve os períodos em que esteve à frente de movimentos para a redução da desigualdade e a ampliação da democracia. Fala sobre como conheceu Lula, ainda na década de 1970, e sobre os caminhos que trilharam juntos em prol da liberdade e da autonomia sindical e contra as leis de arrocho salarial. Descreve ainda como foi trabalhar no PT, no Instituto Cidadania, na presidência da República e, finalmente, no Instituto Lula, desde sua fundação em 2011 até 2017, quando passou a integrar seu Conselho.

No livro, a autora relembra sua participação na luta democrática brasileira, principalmente entre os anos 1977 e 1983, e as articulações que levaram à Conferência Nacional da Classe Trabalhadora (CONCLAT), à fundação do PT e da CUT. Na formação da Comissão Nacional Pró-CUT, Clara e Venize Nazaré Rodrigues, professora, do Pará, foram as duas únicas mulheres a integrar a diretoria, ao lado de 54 homens.

A autora, que foi deputada de São Paulo de 1987 a 1991, também participou da organização de uma das mais importantes atividades do PT: as Caravanas da Cidadania, em particular as realizadas entre os anos de 1993 e 1996, que percorreram 401 municípios, somando 162 dias e que propiciaram a Lula um amplo conhecimento das regiões mais remotas do país e da vida de sua população.

