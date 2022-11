Quatro motivos levaram Frota a integrar equipe de transição de Lula para Cultura

O nome do deputado, que não foi reeleito, surpreendeu ao aparecer entre os indicados para a equipe de transição na área de cultura edit

Apoie o 247

ICL

247 - O nome do deputado federal Alexandre Frota (Pros-SP) surpreendeu ao ser anunciado nesta terça-feira (22) como mais um dos indicados para a equipe de Cultura do gabinete de transição do governo Lula (PT).

Segundo Lauro Jardim, do jornal O Globo, quatro motivos o levaram a ser escolhido:

"É membro da Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados e tem votado contra o governo Bolsonaro, afinado com o PT"; "Foi indicado pelo Pros, que apoiou Lula desde o primeiro turno"; "O parlamentar deixou claro que não vai atrapalhar o andamento dos trabalhos se tiver divergências com as pautas aprovadas"; "Dar o prestígio de um deputado não reeleito integrar a transição pode ajudar na votação da PEC da Transição".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.