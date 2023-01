"Quem cometeu crimes vai ter que pagar", diz Taís Araújo

Atriz defende punição aos golpistas e mostra confiança no trabalho de Margareth Menezes edit

Apoie o 247

ICL

247 – A atriz Taís Araújo defendeu punição aos golpistas que participaram dos atos de 8 de janeiro, em Brasília, e demonstrou confiança no trabalho da ministra da Cultura, Margareth Menezes. “A gente sabe que o Brasil mudou, que as pessoas colocaram suas garras para fora. Mas com esse grau de violência, eu fiquei muito assustada. Não pode dar espaço e vamos reconstruir tudo. Quem cometeu crimes vai ter que pagar”, disse ela, ao jornal O Globo .

Sobre a posse de Margareth no Ministério da Cultura, Tais acredita que a cantora terá um trabalho de reconstrução pela frente: “Acredito muito nela como artista, como alguém que sabe como é o país para uma artista mulher, negra, nordestina. Então eu acho que ela vai olhar para o lado dos artistas menos assistidos”.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.