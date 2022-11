Quem é Danieze Santiago, cantora que sofreu grave acidente no Ceará

Com 25 anos de idade, ela é acompanhada por mais de 750 mil seguidores no Instagram e ouvida por 116 mil usuários do Spotify edit

247 - A cantora paraibana de forró Danieze Santiago, 25 anos, se envolveu em um acidente de carro na noite dessa segunda-feira (28), no interior do Ceará. Um motorista do outro veículo que se envolveu no acidente morreu. Já Danieze e o marido foram levados para um hospital em Fortaleza e, segundo a assessoria, passam bem. As informações são do portal Metrópoles.

Natural de Uiraúna, no sertão paraibano, Danieze ficou famosa ao representar o forró romântico em Fortaleza, Ceará. A artista já passou pelas bandas Moleca 100 Vergonha, A Loba e atualmente segue a carreira solo.

Com 25 anos de idade, ela é acompanhada por mais de 750 mil seguidores no Instagram e ouvida por 116 mil usuários do Spotify. Seus maiores sucessos na plataforma são É Que Eu Não Te Esqueci, com mais de 2 milhões de streams, O Mundo Vai Cobrar, com 1,9 milhões, e Alô, com 939 mil streams.

