Quem é MC Neguinho JM, cantor do funk consciente que morreu em SP

Metrópoles - David Meireles Miranda, mais conhecido como MC Neguinho JM, foi morto a tiros pela Polícia Militar de São Paulo no último sábado (2), durante perseguição na zona sul. O jovem de 19 anos estourou com a música Um Piloto e um Garupa, lançada há menos de dois meses.

Na música, lançada em parceria com MC Luuky, os dois aparecem em uma moto e fogem de uma perseguição policial, mesmo tendo uma arma apontada para eles.

No dia em que morreu, MC Neguinho JM pilotava uma moto emprestada. Imagens de câmeras de segurança mostram que ele não usava capacete e estava desarmado quando foi baleado no tórax e na perna.

O funkeiro seguia a linha do funk consciente, que desde 2020 bomba em São Paula com músicas sobre fé em Deus e motos, mostrando os veículos como símbolo de superação dos jovens que falam sobre a vida difícil nas favelas paulistas.

“Zé Povinho falador tá queimando a língua/ Olha os preto vencedor dando a volta por cima / O maloqueiro vencedor que venceu na vida”, diz ele em uma música, onde aparece na frente de algumas motos.

Um representante da Love Funk, produtora do funkeiro, afirmou ao G1 que Um Piloto e um Garupa foi a primeira música dele a se destacar, e conta com mais de 850 mil visualizações no YouTube.

