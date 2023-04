Quem é Moonbin, astro do K-Pop que faria show em SP encontrado morto

Apoie o 247

ICL

247 - O astro do K-pop Moonbin morreu aos 25 anos, anunciou a gravadora do artista. O cantor faria um show em São Paulo ainda neste ano.

Ele foi encontrado inconsciente pelo empresário na noite de quarta-feira (19) no apartamento onde morava, em Seul, informou a polícia, de acordo com a imprensa sul-coreana.

"Ele parece ter tirado a própria vida, mas está sendo analisada a realização de uma autópsia para determinar a causa exata da morte", acrescentaram as autoridades.

De acordo com reportagem da BBC Brasil, a Coreia do Sul tem a maior taxa de suicídio de jovens de todos os países desenvolvidos e, embora a taxa de suicídio geral do país esteja caindo, as mortes de pessoas na faixa dos 20 anos estão aumentando. A reportagem ainda indica que Moonbin havia dito aos fãs após o show que estava passando por um momento difícil, informou a emissora coreana SBS nesta quinta-feira.

"Quero confessar uma coisa, na verdade estou me sentindo muito mal. Pode ter havido muitos sinais que as pessoas perceberam desde o início do show, então também peço desculpa a vocês."

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.