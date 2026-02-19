Quem foi Lil Poppa, rapper americano que morreu aos 25 anos

247 - O rapper norte-americano Lil Poppa morreu aos 25 anos na quarta-feira (18), poucos dias após lançar o single Out of Town Bae, seu trabalho musical mais recente. A morte precoce do artista causou forte repercussão entre fãs e artistas do hip-hop, interrompendo uma carreira em ascensão no cenário do rap contemporâneo. Até o momento, a causa da morte não foi oficialmente revelada.

Nascido como Janarious Mykel Wheeler, em Jacksonville, no estado da Flórida, nos Estados Unidos, Lil Poppa ganhou notoriedade ao abordar em suas músicas temas ligados à realidade urbana, experiências pessoais e desafios sociais. O artista construiu uma base fiel de fãs com canções introspectivas e letras marcadas por relatos emocionais.

Entre os trabalhos mais conhecidos do rapper estão as faixas Love & War, Mind Over Matter, Happy Tears e Eternal Living, gravada em parceria com o rapper Polo G, colaboração que ampliou sua visibilidade dentro do hip-hop norte-americano.

Em agosto de 2025, Lil Poppa lançou o álbum Almost Normal Again, projeto composto por 16 faixas que consolidou sua identidade artística e mostrou evolução musical. O disco foi bem recebido pelo público e reforçou a expectativa de crescimento internacional do cantor.

O artista também se preparava para novos compromissos profissionais. Apresentações estavam agendadas para março em Nova Orleans, indicando uma fase ativa na carreira e novos planos de expansão artística.

De acordo com o Instituto Médico Legal da Flórida, o rapper foi declarado morto às 11h23 no horário local (13h23 em Brasília). Autoridades não divulgaram detalhes adicionais sobre as circunstâncias do falecimento.

Nas redes sociais, fãs passaram a revisitar as últimas publicações do músico. Um dos registros finais permanecia disponível nos Stories do Instagram, ferramenta em que conteúdos ficam visíveis por 24 horas. No vídeo, Lil Poppa aparece dentro de um carro, em um momento cotidiano que acabou se tornando simbólico após a notícia de sua morte.

A repercussão online foi imediata, com admiradores e colegas do meio musical lamentando a perda do artista e destacando o impacto emocional de suas composições. Para muitos seguidores, Lil Poppa representava uma nova geração do rap americano, marcada por narrativas pessoais e forte conexão com o público jovem.

A morte do rapper reforça uma sequência recente de perdas precoces no hip-hop, gênero que continua revelando novos talentos, mas também enfrentando debates sobre saúde mental, pressão da indústria musical e os desafios vividos por jovens artistas em ascensão.