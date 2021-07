"Quem planta com arma de fogo, colhe o que?", questiona Zélia Duncan

Artista criticou o post do governo federal que celebra o dia do agricultor com uma espingarda edit

247 – A cantora e compositora Zélia Duncan reagiu ao post do governo federal que celebra o Dia do Agricultor com a imagem de uma arma de fogo, numa clara indicação de que a administração de Jair Bolsonaro incentiva a violência no campo. Confira seu tweet e saiba mais sobre o caso:

Quem planta com arma de fogo, colhe o que? — Zélia Duncan 🏳️‍🌈 (@zeliaduncan) July 28, 2021

A Secretaria de Comunicação (SECOM) do governo Jair Bolsonaro usou as redes sociais para publicar uma série de postagens sobre o Dia do Agricultor, comemorado nesta quarta-feira (28). A imagem escolhida, porém, mostra um homem portando um rifle e a sequência de tuítes exalta que o governo facilitou a posse de armas pelo agronegócio. "Hoje homenageamos os agricultores brasileiros, trabalhadores que não pararam durante a crise da Covid-19 e garantiram a comida na mesa de milhões de pessoas no Brasil e ao redor do mundo”, diz o texto ilustrado pela imagem do homem armado.

