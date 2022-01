Radical, Chic e Dona de Si: a personagem entrevista a atriz

Apoie o 247

Miguel Paiva, criador da Radical Chic, para o 247 - Andrea Beltrão é inegavelmente um sucesso. Mais uma vez. Com a novela da Globo no ar, ela toda semana cria um novo motivo para ter importância. Andrea vem fazendo sucesso há muitos anos. No teatro, no cinema e na televisão. Um desses sucessos foi a série Radical Chic na TV Globo. Miguel Paiva, membro do Jornalistas pela Democracia e do 247, era o criador do personagem nos quadrinhos e na TV. Naquela época, as mulheres tinham pouco espaço para falar. A Radical falou bastante por elas e Andrea na TV foi uma dessas vozes. O que mudou de lá pra cá. Radical sai do seu refúgio pós-hippie de Mauá para entrevistar Andrea. Aproveitem.

A entrevista

Radical

Andrea, antes de tudo é um prazer quase sexual te encontrar depois de tantos anos. Estamos mais velhas, mas não menos fogosas, bem cuidadas e radicais. Você acha que está melhor hoje?

Andrea Beltrão

Radical, minha querida, estamos muito bem. Algumas coisas fazem falta, uma boa dose de colágeno, outras abundam, como os fios brancos. Mas na soma geral continuamos radicais, sem abrir mão de viver bem até a última gota.

Radical

Fazer sucesso depois dos 50 anos é uma consequência natural depois de tantos sucessos passados?

Andrea Beltrão

Não, matamos um leão por dia. Nada é garantia de sucesso. E um bom fracasso também é provocador de vez em quando.

Radical

O que a Andrea de hoje, empoderada e liberada aos 58 anos, diria àquela pré-balzaca do fim dos anos 1980, início dos anos 1990, que eu sou? Ou era? Aliás: quem diria que naqueles tempos a gente ia usar a expressão "empoderada" para definir uma mulher?

Andrea Beltrão

Gosto mais da ideia de mulher livre, prefiro a palavra liberdade. Mas sei que o empoderamento é o termo da hora, importante. Só não curto muito a palavra ‘’poder”. O poder tem um cheiro de papel picado... Radical, sejamos livres.

Radical

O corpo da gente está mais ligado ao espelho ou à cabeça.

Andrea Beltrão

Depende do dia.

Radical

Eu, quando estava no auge fotografei nua para a Playboy. Hoje, você com a sua idade gravou nua para a novela. O corpo nu é uma coisa natural?

Andrea Beltrão

O corpo nu é lindo quando mostrado com seus mistérios, suas curvas, sem vulgaridade. Mas não tenho nada contra a vulgaridade, só não me excita. Prefiro descobrir o que não está exposto, o que é insinuado.

Radical

Sexo é bom e você gosta?

Andrea Beltrão

Opa. Quem não gosta de samba, bom sujeito não é. É ruim da cabeça, ou doente do...

Radical

O Brasil se transformou num país hostil aos pobres, aos trabalhadores, às minorias, aos artistas e às mulheres. Como mudar isso?

Andrea Beltrão

Minha maior esperança é viver num Brasil sem fome, com educação de excelência para todos, saúde, Viva o SUS, trabalho, oportunidades para todo mundo, respeito e tolerância.

Radical

Na nossa época áurea as questões femininas estavam começando a ser discutidas. O que mudou hoje?

Andrea Beltrão

Hoje não são mais questões que discutimos. Esse é O assunto de todas nós e de todos os homens interessantes.

Radical

Vivi numa época em que os homens eram mais seguros de si, o universo era masculino. Os homens de hoje mudaram? São mais sensíveis? E deixaram de ser "machos" por isso?

Andrea Beltrão

A ideia de “macho” é medieval. Gosto é de gente com coragem pra ser o que é.

Radical

Eu não tive filhos, escolha própria. Vida de personagem é complicada. Você teve. Em que país você gostaria que seus filhos vivessem?

Andrea Beltrão

No Brasil.

Radical

Apesar de já ter sido personagem vinda dos quadrinhos você é essencialmente uma atriz de teatro. Como está sendo sobreviver de teatro nos dias de hoje?

Andrea Beltrão

Ninguém sobrevive de teatro neste momento. O teatro está, por enquanto, paralisado. Mas estamos aí, em breve os teatros estarão abertos. O teatro existe há milênios, nós precisamos do teatro. A vida não basta.

Radical

As mulheres até que conseguiram um lugar de fala mais evidente. Qual é o lugar do homem hoje? Lugar de escuta?

Andrea Beltrão

O diálogo é a coisa mais importante. Ouvir, escutar. Essa é a graça. Uma conversa onde só um fala é uma coisa meio chata, não?

Radical

Meu corpinho ainda está inteiro. Vejo que o seu também. Algum segredo ou basta desencanar?

Andrea Beltrão

Muita luta, querida. Ginástica.

Radical

Eu, que saí dos jornais para as revistas e de lá para a TV, daria uma série hoje? No streaming? Ou fui ultrapassada pelos modelos femininos de hoje?

Andrea Beltrão

Você nunca saiu de moda.

Radical

Saudades de algum período da vida passada?

Andrea Beltrão

Às vezes sim, uma nostalgia de alguns momentos. Mas passa rápido.

Radical

Projetos daqui pra frente?

Andrea Beltrão

Fazer teatro.

Radical

Vamos ter que conviver com a Covid como convivemos com a gripe?

Andrea Beltrão

Leio todos os jornais e acredito piamente nos cientistas. Eles dizem que sim...

Radical

O que você diria a um negacionista?

Andrea Beltrão

Por favor, não chateia e toma a sua vacina, numa boa.

Radical

As mulheres continuam em desvantagem neste mundo?

Andrea Beltrão

Sim, ainda. Mas olha que beleza está acontecendo no Chile agora. Mais da metade dos ministérios chilenos serão comandados por mulheres. E que mulheres interessantes. Fiquei muito animada, nosso vizinho dando um show.

Radical

Eu sempre achei que nós mulheres, o dia que conquistarmos de fato pelo menos a metade do poder vamos mudar o mundo. Nosso jeito de ver as coisas é diferente? Você não acha?

Andrea Beltrão

Vamos mudar o mundo todos juntos. Vai ser mais divertido. Não gosto do clube da Luluzinha. Nem do Bolinha.

Radical

O Brasil é mulher?

Andrea Beltrão

Deus é mulher. E se Deus é brasileiro, ele é mais mulher ainda. Uma mulher alegre, feliz, livre. Que dança. Sorte a dele.