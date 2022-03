Rainha e princesa de bateria da Tuiuti se estranham após vídeo bombar na web

Mayara Oliveira, rainha de bateria de Tuiuti, foi ovacionada pelo público no momento em que chegou na avenida edit

Metrópoles - O clima esquentou entre a rainha e a princesa de bateria da Paraíso da Tuiuti, escola de samba do Rio de Janeiro. Isso porque a chuva fez com que Thay Magalhães se atrasasse e, por isso, Mayara Lima conduziu os músicos na primeira parte do ensaio.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento que Thay Magalhães chega na avenida. Ela passou boa parte do ensaio ouvindo a torcida gritar o nome de Mayara Lima.

De acordo com o jornal O Globo, Mayara agradeceu o carinho da torcida, assim como o que recebeu nas redes sociais. Acontece que Mayara, a princesa de bateria, tomou conta das redes sociais e ganhou o coração do público ao postar um vídeo ensaiando com a bateria.

“Eu agradeço o apoio e carinho de todos. É um sinal de reconhecimento do trabalho. Cada uma tem seu espaço e o importante é a escola brilhar nesse ano. Esperei muito por esse momento e espero fazer jus ao carinho do público. É um sonho estar com essa bateria e vou aproveitar cada momento”, disse ela.

Ainda segundo a reportagem, as duas não conversaram desde que a polêmica começou. Apesar disso, vídeos que circulam nas redes sociais mostram Mayara e Thay sambando na avenida neste domingo, uma ao lado da outra.

Emoção! @sou_mayaralima é ovacionada pelo público antes do início do ensaio técnico do Tuiuti.



VC FOI ESCOLHIDA PELO POVO. RAINHA DO CARNAVAL! QUE DEUS TE ILUMINE, TE GUIE E TE GUARDE! AMÉM! #MAYARARAINHADOBRASIL #G1 #CARNAVAL22 #ESTADAO pic.twitter.com/NWXLeD6vLf CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE March 21, 2022





