Rapper Hot anuncia fim da dupla Hot e Oreia após ser acusado de agressão pela ex-namorada

Do Portal Rap Mais - Uma denúncia de relacionamento abusivo tomou conta das redes sociais na última sexta-feira (1/1). A ex-namorada do rapper Hot, a influenciadora digital Vic Carvalho utilizou seu perfil no Instagram para relatar diversas dificuldades no namoro com o rapper da dupla Hot e Oreia. O artista foi acusado de relacionamento abusivo, agressão, perseguição e violação de privacidade.

Vic Carvalho fez um grande desabafo nas redes sociais, o que fez os fãs de Hot ficarem em choque e decepcionados com a atitude do artista. Hot foi até as redes sociais para comentar as palavras de sua ex-namorada, e assumiu toda culpa, dizendo manter um relacionamento onde ele era ciumento e abusivo em vários momentos. “… Sim, eu não sou desconstruído, sim eu não desconstrui muita coisa que canto e que de alguma forma dissemino. Não quero me defender aqui. Quero pedir desculpas a todas as pessoas que se decepcionaram, todas as pessoas que acompanham meu trabalho, amigos, e família… e principalmente a Vic, por chegar nesse ponto”.

Mais tarde, Hot voltou para as redes e anunciou o fim da dupla Hot e Oreia, dizendo que sua vida profissional não faz mais sentindo agora. Todas as fotos do perfil oficial do instagram de Hot e Oreia foram apagadas.

