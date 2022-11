Raul Gazolla sobre Guilherme de Pádua: 'o planeta amanheceu melhor'

Apoie o 247

ICL

247 - O ator Raul Gazolla, 67 anos, afirmou que "o planeta amanheceu melhor, o ar mais limpo" após a morte de Guilherme de Pádua, 53 anos, assassino da atriz Daniella Perez em 1992. As declarações do artista foram publicadas nesta segunda-feira (7) pela coluna F5, no jornal Folha de S.Paulo.

"Até o bispo da igreja dele [Márcio Valadão] deu a notícia rindo. Devia ser um tormento para a igreja ter como pastor um assassino com um ego tão grande quanto seu crime", disse Gazolla. "Já foi tarde. Agora tem que acertar as contas com o invertido, o capiroto, o coisa ruim", acrescentou.

Gazolla era casado com Daniella em 1992, ano em que foi assassinada por Pádua com golpes de faca.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.