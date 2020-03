Reação do tradutor de Libras ao discurso de Regina Duarte vira piada na web (vídeo)

“Cultura é aquele pum produzido com talco espirrando do traseiro do palhaço”, disse a nova secretária de Cultura de Jair Bolsonaro edit

247 - A reação do tradutor de Libras que acompanhou o discurso de posse da nova secretária de Cultura do governo de Jair Bolsonaro, Regina Duarte, virou piada na web.

Isso porque o tradutor se assustou com a comparação entre a cultura e a flatulência de um palhaço feita por Regina Duarte. “Cultura é aquele pum produzido com talco espirrando do traseiro do palhaço”, disse ela.

A nova secretária disse também que “cultura é assim, é feita de palhaçada”.

Assista: