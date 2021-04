Recuperado da Covid-19, Orlando Morais diz que se 'agarrou ao amor da mulher, Gloria Pires, e dos filhos'

"Você não tem dimensão do sofrimento, uma sensação de afogamento 24 horas. A força e a ternura dos olhos deles me encorajaram", acrescentou o cantor Orlando Morais, marido da atriz Gloria Pires edit

247 - O cantor Orlando Morais, marido da atriz Gloria Pires, fez um desabafo, após se recuperar da Covid-19, e contou sobre a felicidade de estar perto da família.

"Eu me agarrei ao amor da minha mulher, dos meus filhos, e me sinto um vencedor", afirmou durante o programa Mais Você, de Ana Maria Braga, da Rede Globo.

"Achei que fosse reagir de forma leve, mas tive uma febre muito alta do nono ao décimo primeiro dia e fui internado. No hospital, fui direto para a UTI. E você não tem dimensão do sofrimento, uma sensação de afogamento 24 horas. A força e a ternura dos olhos deles me encorajaram", acrescentou.

"Foi muito dolorido para mim, eu não conseguia tirar a Gloria e os meus filhos daquela situação de temor, tinha medo que a família que construímos acabasse. Meus filhos não estariam preparados, minha mãe não estaria preparada. Pensava e rezava para ficar na Terra, com eles", acrescentou.

