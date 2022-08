Regina Duarte ataca artistas que assinaram carta pela democracia e repete bordão: "Tenho medo como em 2002"

Apoie o 247

247 - A atriz e ex-secretária da Cultura de Jair Bolsonaro (PL), Regina Duarte, publicou, nas redes sociais, um vídeo criticando os artistas que promoveram a “Carta às brasileiras e aos brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito”, que já conta com mais de 1 milhão de assinaturas. Na legenda, Duarte afirma que o atual chefe do Executivo, conhecido pelo golpismo e apreço à Ditadura Militar, é um "exemplo de Democracia para o mundo todo."

A atriz ainda chamou os colegas artistas (que incluem nomes como Fernanda Montenegro, Caetano Veloso, Chico Buarque, Maria Bethânia, Anita, Nando Reis, entre outros) de 'leva': "Que 'democracia' essa 'leva' quer? É possível que estejam se referindo àquela que já aconteceu na Venezuela?! Ou a esta que está em cogitação no Chile onde estão prestes a ressuscitar até a constituição do Allende?! E o buraco esquerdista em que a Argentina se meteu ?! ...?!"

"Como em 2002, EU TENHO MEDO", concluiu a ex-secretária bolsonarista, em referência à primeira eleição do ex-presidente Lula, que deixou o governo em 2010 com mais de 80% de aprovação.

