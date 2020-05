Regina Duarte não divulga nota pública pela morte de Aldir Blanc, um dos maiores letristas da MPB

Regina Duarte enviou apenas uma mensagem privada diretamente para a família do compositor Aldir Blanc, que morreu no Rio de Janeiro nesta segunda-feira edit

247 - A secretária de Cultura do governo Bolsonaro, Regina Duarte, inaugurou uma nova forma de homenagear nomes aclamados das artes brasileira em seu leito de morte, revela a coluna Radar da revista Veja.

Segundo a assessoria da secretária, ela enviou uma mensagem privada diretamente para a família do compositor Aldir Blanc.

Um dos maior compositores da música popular brasileira, Aldir Blanc morreu na madrugada desta segunda-feira (4) no Hospital Pedro Ernesto, em Vila Isabel, no Rio de Janeiro, onde estava internado com coronavírus.

