Regina Duarte pede conversa 'olho no olho' com Bolsonaro antes de decidir se vai para o governo

247 – A atriz Regina Duarte, conhecida por suas posições de direita, terá uma conversa "olho no olho" com Jair Bolsonaro para decidir se aceita ser secretária da Cultura, no lugar de Roberto Alvim, que caiu por explicitar sua simpatia pelo nazismo.

"Segundo interlocutores da atriz, ela quer entender melhor os planos do presidente para a pasta e garantir liberdade para atuar à frente da Cultura. Os dois, portanto, devem tratar do assunto pessoalmente. Uma ala do governo aposta na ida da atriz para a Esplanada e enxerga nesse movimento uma oportunidade para reduzir a crise com o setor cultural", informa a jornalista Natuza Nery, no G1. "Quem conversa com a atriz diz que ela, ao mesmo tempo, demonstra dúvidas sobre assumir o posto e interesse pelo desafio", diz ela.