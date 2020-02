Regina Duarte protagonizou programa de FHC em que empregada diz ter aprendido a ler para cozinhar para a patroa

Viralizou nas redes sociais uma propaganda do programa Alfabetização Solidária, no governo de FHC. Uma atriz que faz papel de empregada doméstica diz estar “cozinhando cada vez melhor. A minha patroa tá adorando. Agora eu posso fazer as receitas que ela mais gosta só porque eu aprendi a ler e a escrever”. Depois a atriz Regina Duarte fala sobre o programa edit

247 - Viralizou nas redes sociais uma antiga propaganda do programa Alfabetização Solidária, idealizado por Ruth Cardoso no governo de Fernando Henrique Cardoso (PSDB). Na peça publicitária, uma atriz que faz papel de empregada doméstica aparece feliz por ter aprendido a ler. “Gente, eu tô cozinhando cada vez melhor. A minha patroa tá adorando. Agora eu posso fazer as receitas que ela mais gosta só porque eu aprendi a ler e a escrever”. Após a fala da empregada, a atriz Regina Duarte fala sobre a Alfabetização Solidária, pedindo doação para a ONG.

O vídeo com a artista viralizou na internet, após o ministro da Economia, Paulo Guedes, ser criticado por sua fala em relação a empregadas domésticas. Para demonstrar que, para ele, não há problema no dólar alto, acima dos R$ 4,00, o titular da pasta afirmou que, se a moeda americana estivesse baixa, até as trabalhadoras de casas e apartamentos poderiam viajar para Disney (EUA).

O programa Alfabetização Solidária foi criada em 1997 para buscar parcerias na iniciativa privada para o financiamento de projetos de Educação de Jovens e Adultos. Mas o ministério da Educação pagava metade dos custos por aluno.