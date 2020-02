Regina Duarte tenta regularizar mansão no Alphaville alegando “usucapião"

Dona de uma fazenda em Barretos e com estreita relação com ruralistas, Regina Duarte alega usucapião para se tornar dona da casa que ocupa no condomínio de luxo na região metropolitana da capital paulista edit

Revista Fóurm -Dona de uma fazenda em Barretos, no interior paulista, onde cria gado da raça Brahman e com ligação estreita com ruralistas, a atriz Regina Duarte, que foi anunciada como nova secretária de Cultura do governo Jair Bolsonaro, alega usucapião para tentar regularizar uma mansão que ocupa no condomínio de luxo Alphaville, em São Paulo. As informações são de Guilherme Amado, da revista Época.

Segundo a reportagem, o processo foi aberto no ano passado e o advogado Marcelo Franco diz que atriz ocupa a mansão há muitos anos, pacificamente e sem contestação do proprietário, e que tem o direito a possuir a matrícula do imóvel. O texto cita ainda a advogada do condomínio, Adriana Domingues, que disse não haver oposição por parte dos residentes: é uma excelente condômina.

