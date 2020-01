Regina Duarte terá que abrir mão de salário de R$ 60 mil na Globo, caso aceite convite de Bolsonaro

Caso aceite o convite de Bolsonaro, Regina Duarte vai receber no governo R$ 15.689,26 reais de salário mensal, que é pago aos secretários edit

Da revista Fórum – Convidada por Jair Bolsonaro para assumir a Secretaria Especial de Cultura no lugar de Roberto Alvim, demitido nesta sexta-feira (17) após divulgação de um vídeo nazista, Regina Duarte terá que abrir mão de um salário de no mínimo R$ 60 mil mensais que recebe da Globo. Quando a atriz está no ar em alguma novela, a emissora ainda dobra o valor, que chega a R$ 120 mil mensais.

Caso aceite o convite de Bolsonaro, Regina Duarte vai receber no governo R$ 15.689,26 reais de salário mensal, que é pago aos secretários.

Leia a íntegra na Fórum