Relações Indecentes: livro sobre Lava Jato tem download gratuito

247 - O livro ‘Relações Indecentes’, sobre os desmandos da Lava Jato, foi lançado com download gratuito nesta quinta-feira, 2 (baixe o volume abaixo). A obra produzida pelo Instituto Defesa da Classe Trabalhadora (Ideclatra) é editada pela Tirant Lo Blanch.

São 190 páginas com uma coletânea de artigos especialmente selecionados. Os autores convidados são profissionais renomados de diversas áreas de atuação e analisam fatos revelados pela “Vaza Jato”, série de reportagens do The Intercept Brasil, que mostrou os bastidores da operação. As relações da Lava Jato com o presidente Jair Bolsonaro e o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, também são alvo de análise dos especialistas.

A obra, coordenada por Wilson Ramos Filho, o Xixo, Mírian Gonçalves, Maria Inês Nassif e Hugo Melo Filho, reúne textos de 23 autores de distintas atuações, desde juristas, passando por economistas, ex-ministros, até jornalistas e sociólogos.

Baixe aqui o livro gratuitamente:

Confira a enhrevista com Wilson Ramos Filho:

Veja o vídeo de lançamento:





Confira a lista dos autores e o vídeo de divulgação do livro:

Jessé de Souza

Eugenia Gonzaga

Luís Nassif

Pedro Pulzatto Peruzzo

Vinicius Gomes Casalino

Lênio Streck

José Cardoso

Marco Aurélio de Carvalho

Tânia Oliveira

Mariana Velloso

Rosa Maria Marques

Marília Guimarães

Elika Takimoto

José Geraldo

Everaldo Gaspar de Andrade

Cristiane Cordeiro

Simone Schreiber

Franklin Martins

Bia Barbosa

Marcelise Azevedo

Rute Noemi Souza

Hugo Melo Filho

Anjuli Tostes

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.