Renato Aragão sofre um acidente isquêmico transitório e é internado no Rio

247 - O ator e humorista Renato Aragão, de 87 anos, foi levado nesta quarta-feira (7), para o hospital Samaritano, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. Ele foi diagnosticado com um acidente isquêmico transitório (AIT), alteração no fornecimento de sangue para o cérebro. As informações foram publicadas pelo portal G1.

"O Renato está sob vigilância neurológica", disse Lilian Aragão mulher do humorista. "Está bem e monitorado com muito amor e carinho. Ele ficou zonzo e viemos para o hospital. Pensamos que fosse labirintite. Ele está em observação no quarto, como tem que ser", complementou. "Renato está maravilhoso como sempre e mandando beijos para todos", continuou.

