Reny de Oliveira, ex-integrante da banda Os Atuais, morre por causa da Covid-19

247 - O ex-integrante da banda Os Atuais Reny de Oliveira morreu na manhã desta terça-feira (16), aos 67 anos, em consequência da Covid-19. O músico estava internado na Unidade Dom Bosco do hospital Vida & Saúde, no município de Santa Rosa, no Noroeste do Rio Grande do Sul, há cerca de 20 dias. Os relatos foram publicados pelo portal G1.

De acordo com um dos seus ex-colegas de banda, Jacke Tolfo, afirmou que o "estava vulnerável porque tinha histórico de pressão alta e diabetes". "Por conta do contágio pela Covid-19, a situação piorou e ele não conseguiu se recuperar. Ele já deixou saudades", disse.

O guitarrista, compositor e cantor começou a sua carreira na banda Os Espiões de Horizontina. Em 1973, entrou para Os Atuais, onde ficou até o final dos anos 80. Depois fundou o grupo Reny e Grupo Hello. Voltou aos Atuais e deixou a banda em 2017. Retornou aos palcos com a formação Reny e Banda Barco do Amor, permanecendo em atividade até este ano.

