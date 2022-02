Ricardo Salles ataca Caetano Veloso e recebe resposta: “como você é burro”

Apoie o 247

247 - O ex-ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles resolveu atacar, nesta quarta-feira (23), o cantor e compositor Caetano Veloso, após a informação de que o músico desembarcará em Brasília (DF), no dia 9 de março, para levar um grupo de artista a uma reunião marcada com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco.

De acordo com o site Metrópoles, os artistas têm como objetivo fazer um alerta ao parlamentar sobre os riscos que alguns projetos em tramitação no Senado representam para o meio ambiente.

"Melhor fariam ao meio ambiente, ao Brasil e aos brasileiros se levassem propostas de prosperidade econômica aos mais pobres, mas o que eles gostam mesmo é de Lei Rouanet…", afirmou Salles.

"Como você é burro, cara", respondeu o músico.

