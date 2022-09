Ricardo Stuckert, fotógrafo de Lula, é destaque no El País internacional

Apoie o 247

247 - O trabalho de Ricardo Stuckert, fotógrafo oficial do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, foi destaque no jornal El País pela sua trajetória de 20 anos ao lado de Lula. A reportagem destaca o olhar sensível do fotógrafo, que consegue “aproveitar a oportunidade de ter acesso ilimitado para tirar sempre uma foto diferente das outras, com uma mensagem mais positiva, menos formal, mais pró Lula”, diz a reportagem.

O jornal também destaca a importância do fotógrafo para a retomada de Lula para a política.

“A volta de Lula à linha de frente política foi via Zoom, difícil para quem ama o contato com seus apoiadores. Ele deu entrevistas e participou de transmissões ao vivo de casa, onde Stuckert transformou a cozinha em um aparelho de televisão, como a esposa de Lula mostrou em um tweet sobre os bastidores de seus atos remotos”.

