Rita Lee afirma que 'dói na alma' ver 'filme de horror' que está acontecendo no mundo

247 - A cantora Rita Lee afirmou que se "congela ao assistir a esse filme de horror que está acontecendo no mundo". Nesses tempos conturbados, a artista lançará livros. Escrever "é um ato solitário que me deixa leve", disse. "Gosto de me sentar diante do meu velho iPad e soltar o santo".

Duas obras infantis serão publicadas pela Globo Livros, totalizando já cinco contos da Vovó Ritinha para esse público, em reedições atualizadas de obras que a cantora lançou entre os anos 1980 e 1990. As novas publicações se somam desde o ano passado à autobiografia bestseller e os despojados "Dropz" e "FavoRita".

Para as crianças, Rita Lee adota sempre uma proposta de conscientização ambiental. Os livros miram a denúncia de queimadas, o roubo de pedras semipreciosas e de usinas nucleares. A entrevista foi concedida ao jornal Folha de S.Paulo.

"A raça humana tem se comportado com nossa Nave Mãe Terra como esse vírus maldito, pondo em risco todas as formas de vida, inclusive a si própria", afirmou ela, ecoando alertas do líder indígena Ailton Krenak. "E isso é uma sacanagem com as crianças, que vão herdar um planeta fisicamente, psicologicamente e espiritualmente doente".

"Quanto antes a criançada ficar ciente das barbaridades que acontecem na natureza pelas mãos dos adultos de hoje, tanto melhor", acrescentou a artista.

De acordo com Rita Lee, "crianças sacam e apreciam quando adultos dizem a verdade, por mais triste que seja". "Mostre a elas o fogo consumindo milhares de árvores, conte a elas que os animais —que sentem dor e medo, como a gente— são tratados como coisas". "E, se você reclama do confinamento, pense nos animais dos zoológicos do mundo".

