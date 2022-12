Rob Halford fala da reação do público após se assumir gay: "recebi cartas de todo o mundo dizendo 'eu sou como você'"

Apoie o 247

ICL

247 - O Judas Priest realiza ainda no final deste ano dois shows em São Paulo, um nesta quinta-feira (15), com o Pantera, e outro no domingo (18), no festival Knotfest. Vocalista da banda, Rob Halford concedeu entrevista ao g1 na qual foi perguntado sobre a reação do público após ver o ídolo se assumir homossexual. Halford se assumiu gay em 1998, há quase 25 anos, portanto.

"Eu estava lendo hoje sobre um jogador de futebol inglês chamado Jake [Daniels], que tem 17 anos e saiu do armário recentemente. Ele disse que não tinha ideia de que ia receber mensagens de mães dizendo: 'por causa do que você fez, meu filho conseguiu me dizer que é gay também'. Ele disse que não esperava isso. E que entendia agora que era uma figura pública, e que as pessoas assistem e ouvem você tentando entender suas mensagens. E isso as faz tomar decisões sobre suas vidas".

"Foi a mesma coisa para mim. Quando eu saí do armário oficialmente (outra coisa que aconteceu antes da internet), eu recebi cartas e cartões-postais de todo o mundo de metaleiros dizendo 'eu sou como você', ou 'por causa do que você fez, eu consegui contar para minha mãe e meu pai, para meus colegas de trabalho, ou meus amigos da escola’. Isso é incrível. Você nunca espera que esse tipo de coisa aconteça. Você não pensa nisso por que está sentindo tanta dor por si mesmo…", completou.

O artista ainda deixou uma mensagem importante e defendeu que há um longo caminho pela frente contra o preconceito. "Em primeiro lugar, você tem que amar a si mesmo, e aí espalhar esse amor pelo resto do mundo. Amar a si mesmo é amar sua identidade e sua identidade sexual. Acho que isso ainda vale hoje. Eu vejo no meu Instagram, no meu Facebook, eu mesmo leio todas as mensagens. Eu vejo o que as pessoas estão dizendo, e é isso que precisamos fazer, porque ainda há um longo caminho para a aceitação completa".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.