Roberta Miranda sai em defesa de Anitta contra sertanejos: "machistas de merda"

247 - A cantora sertaneja Roberta Miranda saiu em defesa de Anitta e engrossou o caldo dos que vêm criticando os cantores sertanejos. Uma das pioneiras na música sertaneja, Roberta Miranda enfrentou o machismo dentro da música e diz que os ataques feitos à cantora carioca Anitta pelo sertanejo Zé Neto são fruto de um machismo estrutural.

“Alguns machistas de merda querem que ela seja enterrada num buraco, mas ela sempre se recupera. Uma mulher de sucesso incomoda os homens, eles ficam acuados."

A defesa de Roberta Miranda acontece após polêmica envolvendo o cantor Zé Neto, que criticou Anitta por ela ter feito uma tatuagem no ânus. Em entrevista à coluna Splash, do UOL, Roberta ratificou uma das bandeiras feministas ao se solidarizar com a artista carioca: “o corpo é dela, a vida é dela, ela faz tatuagem onde ela quiser” (meu corpo, minhas regras).

Roberta Miranda sabe bem o que é o machismo. Iniciando sua carreira na década de 1980, a cantora e compositora conta que era tratada de maneira machista por duplas masculinas da época e até por próprios músicos que contratava em sua banda. "Não abaixava a cabeça. Até hoje, ouço grandes artistas femininas dizendo que se a gente não se impor, os homens vão querer nos passar para trás", pontua.

