Roberto Carlos se irrita em show no Rio e manda fã calar a boca (vídeo)

Metrópoles - O rei Roberto Carlos passou por apuros quando estava fazendo um show no Rio de Janeiro. O cantor ficou irritado com fãs que resolveram invadir o palco e ficou incomodado com uma confusão formada perto da estrutura por admiradoras que queriam receber flores.

A assessoria do cantor detalhou a confusão que aconteceu na noite dessa quarta-feira (13/7). No final da música Calvagada, cerca de 60 fãs se levantaram e foram para frente do palco, gritando “eu te amo”, “casa comigo” e “me dá uma rosa”, o que incentivou outras pessoas que estavam distantes do palco a fazerem o mesmo.

