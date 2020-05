Roberto Carlos: "temos que ser radicais com o distanciamento social"

247 - O cantor e compositor Roberto Carlos aproveitou a live que realiza neste domingo (10) de Dias das Mães para sair em defesa do isolamento social.

O cantor disse que o isolamento deve ser radical. "Esse negócio de cumprimentar com o cotovelo, com o pé, não vale nada. Na minha opinião não tem valor algum porque não tem a mesma coisa do que realmente um cumprimento ou simplesmente a reverência. Isso não resolve a questão. Nós temos que ser radicais nessa questão do distanciamento social".

Roberto Carlos ainda mandou uma mensagem aos fãs: "nesses tempos que estamos vivendo, qualquer gesto de carinho vale. Pode ser à distância, pode ser de qualquer jeito, desde que seja com o coração".

