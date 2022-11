Roberto Justus descobre câncer de bexiga e diz que vai passar por quimioterapia preventiva

Apoie o 247

ICL

247 - O empresário e apresentador Roberto Justus anunciou em suas redes sociais que descobriu recentemente, através de um exame de rotina, um câncer de bexiga. Em vídeo publicado no Instagram, Justus explicou, inclusive, que já iniciou o tratamento e que passará por sessões de quimioterapia preventiva. O apresentador contou, ainda, que foi submetido a uma cirurgia para a retirada de um cisto.

"Durante um check-up que faço rigorosamente em dia, todos os anos, eu descobri um divertículo em cima da bexiga, pra quem quer entender melhor, talvez um cisto, que tinha uma coisa sólida dentro", contou o apresentador, que foi aconselhado pelo médico a fazer a cirurgia para descobrir se o cisto era maligno.

"Operamos, abrimos e descobrimos que era mesmo, então eu tinha um câncer de bexiga invasivo, só que foi tirado em tempo. Quando trata o assunto precocemente, o câncer não é uma sentença de morte pra ninguém", afirmou.

Ao final do vídeo Justus aproveita para incentivar outros homens a realizarem check-up com regularidade. "Façam check-up regular, principalmente aqueles que já passaram dos 40 anos de idade. Essa força física que eu tenho, essa determinação, vão ser muito importantes aliados pra mim, pra me livrar de vez desse problema."

Assista:

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.