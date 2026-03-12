Rock in Rio 2026 divulga artistas confirmados para o festival. Confira a lista

247 - O Rock in Rio divulgou nesta quinta-feira (12) uma nova leva de atrações confirmadas para a edição 2026 do festival, que acontece entre os dias 4 e 13 de setembro no Parque Olímpico, na zona oeste do Rio de Janeiro. O anúncio foi feito pelo próprio festival e amplia o line-up que já contava com nomes de peso do rock internacional e da música brasileira. Os relatos foram publicados no Portal G1.

Entre as novidades reveladas pelo festival estão o colombiano J Balvin, um dos maiores nomes da música latina na atualidade, e o DJ e produtor brasileiro Pedro Sampaio. Os dois se apresentarão no Palco Mundo no dia 12 de setembro, dividindo a grade com Maroon 5 e Demi Lovato. A combinação de estilos promete uma noite eclética, mesclando pop internacional, música latina e o eletrônico brasileiro.

Também para o dia 12, o Palco Sunset reserva uma programação de forte identidade cultural brasileira. Os Gilsons sobem ao palco em uma apresentação especial ao lado de Daniela Mercury e do grupo Olodum, união que promete ser um dos momentos mais celebrados do festival. Na sequência, o rapper Criolo divide o palco com o pianista Amaro Freitas e o cantor cabo-verdiano Dino D'Santiago em um show inédito que cruza o hip-hop nacional com o jazz contemporâneo e as sonoridades africanas.

O dia 7 de setembro, feriado da Independência, terá o Palco Sunset dedicado a uma homenagem aos grandes compositores da música popular brasileira. A abertura ficará por conta de Vanessa da Mata, que receberá a participação especial de Rubel. O Palco Mundo daquele dia já contava com uma escalação robusta: Elton John, Gilberto Gil, Jon Batiste e Luísa Sonza convidando o lendário Roberto Menescal. O Sunset ainda terá Laufey, Péricles cantando Motown, Roupa Nova convidando Guilherme Arantes, New Dance Order e Fatboy Slim.

No dia 11 de setembro, a banda sul-coreana NEXZ abre as apresentações no Palco Mundo, em mais uma demonstração do espaço crescente que o K-pop ocupa nos grandes festivais internacionais. O mesmo palco receberá ainda Stray Kids, HWASA e Alok, com seu projeto Keep Art Human. O Palco Sunset daquele dia terá Jamiroquai como atração principal, acompanhado de PJ Morton — tecladista do Maroon 5 em carreira solo —, Os Garotin convidando Duquesa e Jota.pê ao lado de Luedji Luna e Zaynara.

Os primeiros dias do festival também já têm programação definida. No dia 4 de setembro, o Palco Mundo recebe o Foo Fighters, banda americana que retorna ao Rock in Rio com uma das discografias mais celebradas do rock alternativo. No dia 5, a noite pertence ao metal: Avenged Sevenfold e Bring Me The Horizon dividem o Palco Mundo em uma apresentação voltada ao público do heavy metal e do rock pesado.

O festival ocorre em sete dias distribuídos em dois fins de semana: 4, 5, 6 e 7 de setembro no primeiro bloco, e 11, 12 e 13 de setembro no segundo. A programação completa do dia 6 e do dia 13 ainda não foi divulgada pelo Rock in Rio.

Rock in Rio 2026 — Programação confirmada

4 de setembro Palco Mundo: Foo Fighters

5 de setembro Palco Mundo: Avenged Sevenfold | Bring Me The Horizon

7 de setembro Palco Mundo: Elton John | Gilberto Gil | Jon Batiste | Luísa Sonza convida Roberto Menescal Palco Sunset: Laufey | Péricles canta Motown | Roupa Nova convida Guilherme Arantes | New Dance Order | Fatboy Slim

11 de setembro Palco Mundo: Stray Kids | Alok – Keep Art Human | HWASA | NEXZ Palco Sunset: Jamiroquai | PJ Morton | Os Garotin convida Duquesa | Jota.pê convida Luedji Luna e Zaynara

12 de setembro Palco Mundo: Maroon 5 | Demi Lovato | J Balvin | Pedro Sampaio Palco Sunset: Mumford & Sons | João Gomes & Orquestra Brasileira | Gilsons convida Daniela Mercury e Olodum | Criolo, Amaro Freitas e Dino D'Santiago