Rock in Rio é declarado patrimônio cultural imaterial do Rio

247 - Foi publicada em edição extra do Diário Oficial do Rio de Janeiro, nessa quarta-feira (16), a lei que declarou o festival Rock in Rio como patrimônio imaterial do estado. O governador Cláudio Castro sancionou a proposta.

Desde 1985, foram realizadas 20 edições, sendo oito no Rio de Janeiro, oito em Lisboa, três na Espanha e uma nos Estados Unidos.

A edição de 2022 está marcada para os dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro. O evento terá a participação de artistas como Iron Maiden, Sepultura, Post Malone, Guns N' Roses e Coldplay.

As vendas de ingresso serão abertas oficialmente a partir das 19h, do dia 5 de abril, pelo site rockinrio.ingresso.com. Para a edição do Rock in Rio Brasil 2022, o valor da entrada será R$ 625,00 (inteira) e R$ 312,50 (meia-entrada).

