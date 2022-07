Rodrigo Amarante, ex-Los Hermanos, declara voto em Lula

Guitarrista publicou foto com camisa do presidenciável petista em suas redes sociais: "Não é de hoje que sou Lula. #Lula2022" edit

Apoie o 247

ICL

247 - O músico Rodrigo Amarante, ex-guitarrista da banda Los Hermanos, declarou apoio ao ex-presidente Lula (PT) nas redes sociais nesta quinta-feira (14).

Em publicação feita no Twitter, Amarante escreveu "Não é de hoje que sou Lula. #Lula2022" e anexou uma foto vestindo uma camisa do presidenciável petista.

O guitarrista está com uma turnê solo no Brasil marcada para setembro, passando por RJ, SP, MG, RS, PR e BA, para a divulgação de seu álbum Drama, lançado durante a pandemia de Sars-CoV-2. Confira as datas:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE