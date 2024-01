Roger Waters é demitido de gravadora por apoiar palestinos

Apoie o 247

247 - O músico britânico Roger Waters, ex- Pink Floyd, foi demitido de sua gravadora após condenar o genocídio de palestinos cometido por forças israelenses na Faixa de Gaza. A informação foi publicada na revista Variety (EUA).

No começo do massacre israelense, em outubro, Waters declarou: "Parem o genocídio. Meu coração não está aqui em Brasília, está lá. Não há como aceitar o que está acontecendo, o que o governo israelense está fazendo e com a permissão dos Estados Unidos, do Reino Unido, da França e da maior parte da Europa – mas não do povo", disse, durante passagem pelo Brasil.

A Corte Internacional de Justiça reconheceu os crimes de Israel na Faixa de Gaza. Na semana passada, a juíza Joan Donoghue, presidente da CIJ, disse que o tribunal está "plenamente consciente" da extensão da tragédia humana na Faixa de Gaza.

