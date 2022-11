Ator e cantor Rolando Boldrin morre aos 86 anos em SP

Apoie o 247

247 - O ator, cantor, compositor e apresentador da TV Cultura Rolando Boldrin morreu nesta quarta-feira (9) aos 86 anos, na cidade de São Paulo (SP). A causa da morte não foi divulgada. Ele estava internado no Hospital Albert Einstein há dois meses. O velório de Boldrin será realizado na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.

Com mais de 60 anos de carreira na TV, Rolando Boldrin apresentou o programa musical "Sr. Brasil" por 17 anos. Em nota, a TV Cultura disse que ele "tirou o Brasil da gaveta e fez coro com os artistas mais representativos de todas as regiões do País". "Em seu programa, o cenário privilegiava os artesãos brasileiros e era circundado por imagens dos artistas que fizeram a nossa história, escrita, falada e cantada", disse.

Como ator, Rolando trabalhou em mais de 30 novelas, como "O Direito de Nascer", "Os Deuses Estão Mortos", "Mulheres de Areia", "Os Inocentes", "O Profeta", "Roda de Fogo", "Cavalo Amarelo" e "Os Imigrantes".

