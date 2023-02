Rolling Stones e Paul McCartney se unem em música inédita para novo álbum

Apoie o 247

247 — O ex-Beatles Paul McCartney foi convidado pela banda Rolling Stones a participar do primeiro trabalho inédito da banda após a morte do baterista Charlie Watts, em agosto de 2021.

Beatles e Rolling Stones foram duas das bandas mais populares da década 1960, na chamada “invasão britânica”, quando surgiram na juventude do Reino Unido várias bandas de Rock n’ Roll inspiradas no gênero norte-americano. Além desses dois grupos, este movimento foi responsável pelo surgimento de artistas e grupos como Eric Clapton, CREAM, Jeff Beck, Led Zeppelin, etc.

A revista Variety afirmou que McCartney gravou o baixo “para um próximo projeto dos Rolling Stones dirigido pelo produtor do ano do Grammy de 2021, Andrew Watt”. O ex-Beatles participou como “convidado no baixo em uma música” para o álbum, que será lançado ainda este ano, afirmou um porta-voz do Rolling Stones.

Segundo a Variety, Ringo Starr, ex-baterista dos Beatles, “também estava escalado para tocar no álbum a ser anunciado”, gravado em Los Angeles. Ringo e Paul são os dois últimos integrantes vivos dos Beatles, que contava ainda como John Lennon e George Harrison.

