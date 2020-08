Romero Brito desabafa: “nunca presenciei tamanho desrespeito em toda a minha carreira de artista”

247 - O artista plástico Romero Brito publicou uma carta relatando sua versão dos fatos ocorridos há 3 anos em Miami e divulgados apenas agora nas redes sociais. Diz Brito: “infelizmente, há pessoas oportunistas que querem ficar famosas à custa dos outros e levam a extremos.”

Em artigo publicado no jornal Folha de S. Paulo, o artista destaca: “tentei evitar que a maçã quebrasse com minhas próprias mãos, pois cada obra de arte que crio é muito especial para mim. É como um filho, e possuem uma história e carga emocional única. A escultura "Big Apple" foi inspirada na história de Adão e Eva no Jardim do Éden, e utilizo a maçã em meu trabalho há anos como símbolo de vida, amor, paz e esperança.”

Brito ainda diz: “a respeito do que foi divulgado, a verdade é que eu havia feito uma reserva para um grupo de pessoas no restaurante para tomarmos café da manhã. Infelizmente, de última hora, algumas delas não puderam ir. Pedi o café para todos que foram comigo, brinquei sobre desconto e expliquei o imprevisto ao restaurante —que aparentemente não gostou do fato de que nem todos meus convidados compareceram.”

