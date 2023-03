Rosalía veste boné 'Mátria Brasil', de grife que já vestiu Janja e Marina

Cantora que se apresentou no Lollapalooza pediu o adereço após saber que era uma forma dos apoiadores do presidente Lula resgatarem as cores que vinham sendo usadas por Bolsonaro" edit

247 - A cantora catalã Rosalía, uma das principais atrações do festival Lollapalooza 2023 que terminou neste domingo (26), foi vista com um boné “Mátria Brasil”, peça icônica e política brasileira desenhada pela Misci. A loja já fez looks para a primeira-dama, Janja Lula da Silva, e a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva.

De acordo com reportagem do site GQ Brasil, o presente foi dado pelo casal de amigos da cantora Sasha Meneghel e João Guilherme. Em entrevista ao site, o fundador da marca disse que foi um pedido da artista “após saber que era uma forma dos apoiadores do presidente Lula resgatarem as cores que vinham sendo usadas pelo ex-presidente”.

“É um boné bem político e eu acho que a Rosalía sacou isso, nossas línguas conversam muito. É contra o extremismo, um resgate das nossas cores. Essa é a marca que vestiu a Janja [primeira dama], Marina Silva [ministra do Meio Ambiente no governo Lula]”, disse Airon Martin.

Rosalía se apresentou neste domingo (26), último dia do Lollapalooza 2023. A cantora era uma das mais esperadas pelo público.

