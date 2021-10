Round 6, com duras críticas ao capitalismo selvagem, é a série mais assistida da história da Netflix

A série reúne centenas de sul-coreanos em grave situação de endividamento em uma espécie de game, com tarefas que usam jogos de infância do país oriental edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - A previsão do chefe de conteúdo da Netflix, Ted Sarandos, se confirmou: a série sul-coreana Round 6 é agora a produção original mais vista da história da plataforma de streaming.

Na noite de ontem, no Twitter, a Netflix confirmou o recorde: "Round 6 oficialmente alcançou 111 milhões de espectadores, o que a faz o maior lançamento de série da nossa história!".

A série reúne centenas de sul-coreanos em grave situação de endividamento em uma espécie de game, com tarefas que usam jogos de infância do país oriental. O pano de fundo do seriado faz duras críticas às consequências do capitalismo selvagem.

PUBLICIDADE

Squid Game has officially reached 111 million fans — making it our biggest series launch ever! pic.twitter.com/SW3FJ42Qsn — Netflix (@netflix) October 12, 2021

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE