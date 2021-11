Saiba para que serve a bolsa de estomia usada por Luciano Szafir

Na saúde, o termo é usado para se referir a uma abertura feita em um órgão interno para o meio externo. No caso de Szafir, foi colostomia - uma estomia feita no cólon, que serve para funções diversas; confira edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O ator e apresentador Luciano Szafir desfilou na SPFW, na quinta-feira, 18. Sem camisa, ele mostrou sua bolsa de estomia, que usa desde que sofreu complicações após reinfecção pelo coronavírus.

O que é

A Associação Brasileira de Estomaterapia afirma que estomia é uma palavra de origem grega que significa “abertura”, “boca” e "orifício". No caso da saúde, o termo é usado para se referir a uma abertura feita em um órgão interno para o meio externo.

As aberturas são feitas por meio de cirurgia no sistema digestório, na via urinária ou na via respiratória. Existem vários tipos, como gastrostomia (estômago), nefrostomia (rim), ureterostomia (ureter), vesicostomia (bexiga), etc.

PUBLICIDADE

No caso de Szafir, foi colostomia - uma estomia feita no cólon, que serve para funções diversas, como eliminação (intestinais e urinárias); respiração (traqueostomia); alimentação (gastrostomia).

As estomias podem ser temporárias, pois após um determinado tempo elas podem ser fechadas por meio de nova cirurgia.

PUBLICIDADE