Sara York lança o livro “Programa de Travesti” no Rio de Janeiro

247 - O livro Programa de travesti: Educação & Mídia, da pesquisadora e educomunicadora Sara York, apresentadora do 247, será lançado nesta quarta-feira (11), às 19h, na Blooks Livraria, no bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro. A obra reúne pesquisa, memória e experiências vividas para discutir educação, comunicação e a produção de conhecimento a partir de perspectivas travestis e trans.

“Mais que o lançamento de um livro, será um encontro de corpos, ideias e memórias que insistem em existir”, afirma Sara York.

A autora também destaca que a obra nasce da combinação entre trajetória pessoal, pesquisa acadêmica e urgência política. “Depois de atravessar a mídia, a educação e a vida como território de disputa, coloco nas mãos de vocês uma obra que nasceu da experiência, da pesquisa e da minha urgência com muitas vidas”, afirma.

“Programa de travesti: Educação & Mídia” se apresenta como um “arquivo-corpo vibrátil”, construído a partir de rastros biográficos, encontros e experiências situadas. A pesquisa articula vivências individuais e redes coletivas de produção de conhecimento.

O livro é resultado de uma série documental e de debates iniciada em 2021, com cerca de 100 programas na TV247 que visa desmarginalizar a imagem travesti, focando em educação, política e cultura.