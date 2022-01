Sebastião Salgado, um dos maiores fotógrafos do mundo, diz que 'governo Bolsonaro deve pagar por genocídio de brasileiros'

Apoie o 247

247 - O fotógrafo e ativista ambiental Sebastião Salgado disse que os membros do governo Jair Bolsonaro devem pagar pelo genocídio cometido contra a população brasileira durante a pandemia. "Uma vez que esse governo perca as proteções que a Constituição garante durante o tempo nos cargos, que paguem pelo crime. Há um genocídio em relação ao povo brasileiro", disse Salgado, reconhecido como um dos maiores fotógrafos do mundo, em entrevista ao UOL. O Brasil registra 624.507 mortes no país em decorrência da Covid-19.

Ele também criticou o desmonte da política ambiental pelo atual governo e afirmou que “os filtros de proteção da Amazônia foram retirados”. “Os grandes técnicos hoje em dia são policiais, pessoas da área da segurança ligados à Presidência. Hoje, a Amazônia é um território invadido, penetrado, violado. Esse governo foi inteiramente irresponsável no que diz respeito à Amazônia", emendou.

Ainda segundo ele, nas eleições deste ano “os brasileiros têm que votar em um candidato que forneça um programa de proteção do ecossistema amazônico e integração da nova proposta econômica da Amazônia integrada à economia mundial".

